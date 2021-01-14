В зоопарке Ленобласти отсутствуют животные с Covid-19

В Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге все животные находятся в здоровом состоянии и чувствуют себя хорошо. Симптоматики коронавирусной инфекции у них не наблюдается. На данный момент тестирование обитателей зоопарка на коронавирусную инфекцию, которая может иметь бессимптомное течение, пока не производят.

На сегодняшний день отсутствую какие-либо рекомендации и требования, которые содержали бы в себе обязательное прохождение тестирования животных в возобновившем работу для посетителей зоопарке Санкт-Петербурга.

Единственное условие, которое является обязанностью для всех сотрудников зоопарка - это надевать средства индивидуальной защиты, перед тем, как заходить в вольеры животных.

Для того, чтобы провести тестирование на коронавирусную инфекцию у животных,могут возникнуть проблемы, так как очередь дойдёт и до хищников. Не исключено, что ответственность за тестирование животных придётся возложить на дрессировщиков, которые смогут осмелиться засунуть ватную палочку в клюв или пасть, чтобы взять биоматериал.