Как коронавирус ударил по Петербургу: закрытые музеи, театры и кафе, дистанционное обучение

Русский музей

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Петербурге с 18 марта по 10 апреля приостановил работу Государственный Русский музей – крупнейшее собрание российского искусства в мире. Решение принято на основании приказа Министерства культуры РФ о введении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в подведомственных учреждениях.

Как сообщили в пресс-службе музея, для посетителей будут закрыты Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок и Домик Петра I. При этом Михайловский и Летний сад открыты для посещений.

Официальный сайт

Закрыто: с 18 марта по 10 апреля

«Царское Село»

С 18 марта власти закрыли для посетителей все экспозиции Государственного музея-заповедника «Царское Село». Такой режим будет действовать до отдельного указания Минкультуры РФ об отмене данных мер. Парки работают в обычном режиме.

Официальный сайт

Закрыто: с 18 марта до особого распоряжения

Екатерининский дворец. Фото: Instagram / @photo_surkhaev

Эрмитаж

На основании приказа Министерства культуры РФ от 17 марта, Государственный Эрмитаж впредь до особого распоряжения приостановил приём посетителей – как в Главном музейном комплексе, так и в обособленных объектах.

«Эрмитаж не закрыт, музей продолжает выполнение своих основных функций по сохранению и изучению мирового культурного наследия, что в настоящий момент становится приоритетом в нашей работе», – сообщили в музее.

Коллекции Эрмитажа можно изучать и дома. На сайте музея доступны онлайн-прогулки по залам и выставкам, фильмы, программы и лекции.

Официальный сайт

Закрыто: с 18 марта до особого распоряжения

Театры, филармонии, цирки, музеи и выставочные площадки, клубы, кафе

Кроме Русского музея, Эрмитажа и «Царского Села», закрылись Большой драматический театр и Малый драматический театр, филармония имени Шостаковича, Александринский театр, Мариинский театр, «Мастерская», «Эрарта», БКЗ «Октябрьский», Исаакиевский собор и «Ленфильм», а также клубы и другие учреждения.

Некоторые рестораны и кафе также закрылись, например, кафе «Огурцы» и кафе для пенсионеров «Добродомик». Однако доставку никто не отменял.

По сути, почти все заведения, где может находиться более 50 человек – закрыты.

Закрыто: с 18 марта до особого распоряжения

Фото: vk.com/erarta

Кинотеатры

Сначала из-за коронавируса закрылись кинотеатры сети «Мираж Синема», а также «Аврора», «Родина», «Англетер», «Нева», «Художественный» и кинотеатр «Ленфильма». С 20 марта временно закрылись все кинотеатры сети «КАРО». Как пояснили в компании, в сложившейся ситуации «полумеры недопустимы, когда речь идёт о здоровье и безопасности».

Деньги за ранее приобретённые билеты пообещали вернуть автоматически.

Закрыто: с 20 марта до особого распоряжения

Библиотеки

Библиотеки Северной столицы закрыты. В некоторых учреждениях пошли читателям навстречу, например, в библиотеке имени Владимира Маяковского отменили штрафы за просроченные книги. «Период с 16 марта по 16 апреля мы не учитываем как время использования книг», – пишут в группе во «ВКонтакте» «Маяковки».

Закрыто: с 19 марта до особого распоряжения

Ленинградский зоопарк

Зоопарк у метро «Горьковская» закрылся 19 марта. «Мы вынуждены пойти на подобные меры ради вашей безопасности. В случае появления новой информации, мы разместим её на наших официальных информационных ресурсах», – сообщили в зоопарке.

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Закрыто: с 19 марта до особого распоряжения

Живность пока отдохнёт от посетителей. Фото: vk.com/spbzoopark

Ботанический сад

Ботанический сад закрылся 19 марта до особого распоряжения.

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Закрыто: с 19 марта до особого распоряжения

Дистанционное обучение: школы, колледжи, вузы

Школы и колледжи Петербурга с 16 марта перешли на особый режим работы. Постановление городского правительства вводит свободное посещение образовательных учреждений: решение о посещении школ и колледжей должны принимать родители.

Постановление предписывает не допускать в школы учащихся и сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной по коронавирусу ситуацией. В течение 14 дней они должны оставаться на карантине.

Большинство крупных вузов Петербурга уже перешли на новый режим. Кроме того, вузы договорились о том, что откроют доступ к своим онлайн-платформам для студентов других образовательных учреждений, в том числе из разных регионов.