Коронавирус может способствовать возникновению рака и его быстрому развитию

Анча Баранова, биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, поделилась в каких случаях коронавирус может выступать возбудителем раковых опухолей, а также воздействовать на развитие этих опухолей.

Анча Баранова рассказала, что долговременное состояние повышенно температуры организма может выступать в качестве триггера неприятных последствий. Опухоль, которая не имела никакого воздействия на организм, может начать своё распространение. Также специалист добавила, что есть ещё онколитические вирусы, которые способствуют снижению скорости развития и распространения опухоли, даже полному её исчезновению.

Анча Баранова добавила, что подобный вирус не бессимптомный и также может вызывать повышенную температуру организма человека. Однако после перенесения заболевания подобным вирусом опухоль исчезает.

Врачи предполагают, что коронавирус из-за своего агрессивного воздействия не даёт развиваться конкурентным заболеваниям в организме человека. Бывали случаи, когда пациент перенёс COVID-19, и у него не возникало потом показаний для химиотерапии.