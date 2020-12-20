В Петербурге, выпав в 14 этажа, погиб известный биолог

В Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили тело известного ученого Александра Каганского. Об этом "Невским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружила в субботу соседка, которая проживает в доме на улице Замшина.

Мужчина выпал с 14 этажа в одном нижнем белье.

"Интерфакс" уточняет, что Каганский находился в этом доме в гостях у знакомого. Что именно произошло в квартире, неизвестно.

Биолог работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака. В последнее время он работал в Шотландии над вакциной от коронавируса, уточняет News.ru.