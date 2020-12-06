Эксперты назвали условие повторного заражения коронавирусом

Если в организме заразившегося коронавирусной инфекции есть дефектность иммунного ответа, то она может привести к повторному заражению. При этом, при повторном заражении болезнь обычно протекает в более тяжелой форме.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов. Он отметил, что дефектность иммунного ответа не позволяет организму справится с инфекцией, в результате чего, вырабатывается недостаточное количество антител. Специалист сообщил что это связано с индивидуальной реактивностью организма.

При этом, ссылаясь на текущие данные, Горелов отметил, что в мире зарегистрировано примерно 30 случаев повторного заражения. При этом, вакцинация позволяет предтвартить возникновение серьезных осложнений.