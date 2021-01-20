Медики рассказали, как снова подхватить коронавирус при наличии антител

Иммунологическая память необходима для того, чтобы человек не получил повторного заражения. Это касается и коронавируса. Журнал National Science Review опубликовал результаты обследования повторно заразившихся пациентов, которое провели китайские ученые из Столичного медицинского университета в Пекине.

Специалисты изучили более 250 больных. Шесть человек снова заразились коронавирусом через некоторое время (от пары недель до двух месяцев). Второй раз пациенты переболели не легче первого по длительности и тяжести симптомов. У пяти из них были антитела.

Пациенты заразились новым генетическим вариантом коронавируса, имеющий мутацию D614G, считают медики.

По мнению ученых, причиной может быть дефицит Т-клеточного ответа на инфекци, что может быть важнее, чем антитела.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса.