В России не подтвердились случаи повторного заражения коронавирусом

Анна Попова, глава Роспотребадзора, сообщила о том, что в стране отсутствуют повторные заражения COVID-19.

«Все описанные случаи, а их шесть — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились», — заявила Попова.

Также глава Роспотребнадзора, обратила внимание на то, что все те, кто переболел коронавирусной инфекцией, их иммунитет действует так же, как прививка от новой инфекции. При этом Анна Попова отметила, что все те, кто переболел коронавирусом могут получить осложнения, поэтому самым безопасным, а также надежным способами является вакцинация.

«Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом», — сказала в заключении Попова.