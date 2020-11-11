В Петербурге увеличили производство медицинских масок

В Санкт-Петербурге предприятия, которые выпускают медицинские маски, увеличили свое производство в 19 раз, в сравнении с весной этого года. В пресс-службе вице-губернатора Евегния Елина сообщили, что на данный момент в Петербурге производится 1 970 000 средств индивидуальной защиты (СИЗ).

За сутки в Северной столице производят около 11 500 комбинезонов, а также 10 700 медицинских халатов.

В Петербурге на данный момент существует более сотни предприятий, которые производит СИЗ.

По заявлению Смольного, в городе на начало недели дефицит СИЗ в медицинских учреждениях отсутствовал.