Ученые создали маску, распознающую коронавирус

Ученые из Сингапура разработали маску, которая может определить симптомы коронавируса.

Как пишет The Straits Times, в маску помещают специальные датчики. Они замеряют пульс, температуру тела, давление и уровень кислорода. Каждые полчаса датчики передают данные о состоянии здоровья на специальное приложение в мобильном телефоне. Анализировать данные будут врачи.

Маска с чипом пока стоит 36 долларов. Но если ее запустить в массовое производство, стоимость не превысит 15 долларов.

Ученые считают, что маску можно применять в больницах, чтобы врачи меньше контактировали с больными коронавирусом.