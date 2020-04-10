«МеталлГарант» поможет строительству медцентра в Пушкине

Петербургский производитель металлопроката «Ленинградский Завод Металлоконструкций МеталлГарант» поставил свою продукцию для строительства нового медицинского центра в Пушкине. Во время мировой пандемии коронавируса компания работает в штатном режиме, организовав бесперебойную работу по поставке продукции своим клиентам.

Руководитель отдела маркетинга «МеталлГарант» Александр Аржанников рассказал, что вся продукция компании подвергается обработке специальным составом, который убивает вирусы и бактерии. Особые меры защиты предприняты и в отношении персонала компании, работающего сейчас в масках и перчатках.

Меры приняты везде – на производственно-складском комплексе компании, площадью 3000 кв.м., и в шоурумах расположенных в Сосново и Гатчине.

В компании объяснили, что, поскольку он является поставщиком продукции для строительства жизненно важных медицинских объектов, среди которых как-раз и есть новый инфекционный центр в Пушкине, что производство и поставки просто не могут останавливаться ни на минуту.

У «МеталлГарант» всегда наличии 3000 позиций металлопроката, отметили в компании.