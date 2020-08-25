Вкладываясь в будущее

Продукция компании «Еламед» известна в России и за рубежом. Предприятие имеет собственный научно-технический центр, который создает передовые медицинские приборы. Как бывшее оборонное предприятие стало одним из крупнейших производителей медицинской техники в России, рассказала «Лента.ру».

Предприятие начало работать в 1980 году как филиал Рязанского приборного завода, выполнявшего оборонные заказы. Вскоре перед производством встала задача перепрофилирования. Выбор был сделан в пользу медицинской техники. И в 1989 году был выпущен первый аппарат МАГ-30, разработанный ученым-изобретателем Юрием Берлиным.

В начале 1990-х годов на предприятии решили провести акционирование. В 1992 году появилась компания «Еламед». Следующие годы ушли на организацию поточного производства медицинского оборудования, поиск и обучение сотрудников, укомплектование служб и расширение мощностей. Сложнее всего было искать кадры. Но и это удалось. Многие специалисты вместе с семьями переехали в Рязанскую область.

Фото: «Еламед»

Наука и технологии

Производство росло и расширялось, было решено создать свою научно-техническую базу. Так в 2001 году компания открыла собственный Научно-технический центр (НТЦ). С тех пор он занимается разработкой новых приборов, совершенствованием и модернизацией продукции. Появилась новая серия более эффективных и удобных приборов «Алмаг», в основе которых — импульсное магнитное поле. Флагманом компании стал аппарат «Алмаг+». Его назначают людям с острой болью в спине и суставах в комплексной терапии с НПВП.

«Ни одна коммерческая организация не может стоять на месте в современном мире. Либо она идет вперед, либо назад, — говорит генеральный директор «Еламеда» Максим Панин. — Наш НТЦ нужен для того, чтобы создавать новые продукты. Без этого компания через 5-7 лет не имеет перспектив развития и не сможет быть конкурентоспособной».

Каждый год производство подтверждает соответствие международным стандартам ISO 13485 и MDD93/42. Эти документы обязательны для обращения медицинских изделий, производимых предприятием на рынке ЕС.

Разработка и производство медицинского оборудования — невероятно сложное дело, поэтому компания имеет много стратегических партнеров, среди которых НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, НМИЦ имени В. А. Алмазова, НИИ глазных болезней, РМАПО, РязГМУ, Институт хирургии имени А. В. Вишневского, МГМСУ и другие. Вместе они проводят научно-клинические исследования аппаратов, описывают новые методы лечения, разрабатывают уникальные отечественные медицинские приборы, которые впоследствии компания ставит на поток.

В борьбе с коронавирусом

Компания «Еламед» создала современное производство и стала одним из лидеров медицинского приборостроения в России. Сегодня предприятие обеспечивает больницы и поликлиники медицинской мебелью, приборами для ультразвуковой очистки и вакуумными системами для забора крови. Аппараты «Полимаг» и «Алмаг-02» есть практически в каждом физиотерапевтическом отделении России, сотнях клиник за рубежом, в десятках стран Европы и Азии.

Есть и собственное производство средств индивидуальной защиты. После наступления пандемии в «Еламеде» незамедлительно откликнулись на возросшую потребность лечебных учреждений в продукции компании. Увеличили объем выпуска продукции, необходимой для предотвращения распространения инфекции. Особенно востребованными оказались маски и экраны, а также вакуумные пробирки, контейнеры для сбора биопроб.

Фото: «Еламед»

Тенденции рынка

В 2016 году новым генеральным директором компании стал Максим Панин. Вместе с новым лидером пришла глубокая модернизация производства и множество процессов реорганизации. Обновилась команда топ-менеджеров. Пришли люди со свежими взглядами и идеями. Компания проводит анализ сильных и слабых сторон, определяет новые рынки и векторы развития.

«Еламед» смело смотрит в будущее. Уже сейчас здесь укрупняют масштаб разработок с помощью собственного научного потенциала и привлечения выдающихся умов со всей страны.

За последние годы появились новые медицинские изделия и направления работы. На рынок вышли вакуумные системы для забора венозной крови, в основе которых вакуумные пробирки из Елатьмы. В медицинские учреждения поставляются аппараты «Полимаг-02М». Идут испытания высокотехнологичных ультразвуковых моечных машин.

Компания проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в разных направлениях медицины. В частности, идут клинические исследования в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и НМИЦ имени В. А. Алмазова в области лечения сахарного диабета.

В 2019 году получено одобрение FDA — крупнейшего регуляторного органа США — на продажу там тонометра внутриглазного давления Easyton. Его эффективность доказана целым рядом научно-клинических исследований в разных странах. Компания продолжает развивать это направление.

Новые разработки постоянно пополняют линейку компании. Работает большая сеть продажи аппаратов. Около 4 миллионов российских семей имеют дома «Алмаги». Главную ценность составляют люди — компания растит и развивает сотрудников, считая это хорошим вложением в будущее.