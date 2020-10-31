В Петербурге назвали точную дату пика заболеваемости

В Санкт-Петербурге эксперты в сфере злравоохранения прогнозируют пик заболеваемости коронавирусной инфекцией на январь 2021 года.

Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, нанаучной конферении BIOCAD представил математическую модель развития пандемии. Все специалисты, а также главврач Боткинской больницы Денис Гусев, согласились с выводами проректора.

«8 января 2021 года, по нашим прогнозам, наступит пик заболеваемости. При этом максимальное число активных больных в день пика составит 31 422 человека», — заявил доцент университета. Также он подчеркнул, что при самом худшем раскладе ситуации с пандемией вершина заболеваемости наступит 5 января, а заболевших будет 40 174 человека.

Точных дат по массовой вакцинации от COVID-19 нет.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что пик пандемии в Петербурге ожидается в Новом году или в первой половине января.