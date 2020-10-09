Названа возможная дата пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Пик заболеваемости коронавирусом придется на начало ноября этого года. Такие данные приводятся в прогнозе "Сбера" на портале Сбериндекс.

Сбер создал модель заболеваемости, которая выдала три возможных сценария.

В первом случае предполагается, что россияне прилежно соблюдают санитарные требования. В таком случае, пик придется на 8 ноября, а число заболевших за сутки в максимуме составит 16,8 тыс. человек.

Во втором варианте рассматривается поведение граждан, как в период до пандемии. Тогда пик будет 23,3 тыс. человек.

В третьем варианте учитываются частые нарушения санитарного режима, когда граждане не будут соблюдать мер безопасности. Тогда пик выпадет на 12 ноября и составит около 22 тыс. человек.

Отметим, что, по данным на 9 октября, в РФ заболели 11,4 тыс. человек. Последнюю неделю число заболевших по стране и в Петербурге неуклонно растет.