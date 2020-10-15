Спад заболеваемости коронавирусом прогнозируют на начало ноября

По словам эксперта Роспотребнадзора Александра Горелова, эпидемиологическая ситуация может стабилизироваться в начале ноября. На пике пандемии, число зараженных коронавирусом в сутки по прогнозам достигнет 17-18 тысяч.

Горелов отметил, что на данный момент количество переболевших коронавирусом в стране составляет не более 1 процента от всего населения. По этой причине, заболеваемость пока не может снизиться до 0 процентов. Однако, эксперт отмечает, что можно ожидать спад заболеваемости, который придется на начало ноября 2020 года.

Горелов также сообщил, что, по его мнению, ограничений, которые ввели власти в целях борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время достаточно.