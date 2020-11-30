Петербургу пообещали, что выход на плато будет позже

В ближайшие десять дней выхода на пик заболеваемости и плато в Санкт-Петербурге не будет. Об этом рассказал "КП" эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.



Он подтвердил, что динамика заболеваемости среди петербуржцев в последние дни начала снижаться, однако пока рано делать оптимистичные прогнозы.

Выборка данных за пару дней не может служить показателем изменения ситуации, отметил эксперт.

По мнению Тавадяна, улучшение эпидемической обстановки может произойти к концу года, хотя сложно утверждать точно.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", сегодня впервые за несколько недель отсутствует рост ежедневного показателя по заболевшим в нашем городе. Между тем, число свободных мест в ковидных госпиталях составляет около восьми сотен.