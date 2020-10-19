Петербургские рестораны и бары ждут новые «ковидные» ограничения

«Комендантский час» может появиться в Петербурге уже к концу следующей недели и запретить барам и ресторанам продолжать свою работу после 23:00. Причина нововведения кроется в необходимости усилить меры борьбы с COVID-19.

Напомним, что полноценной изоляции, какая была весной, можно избежать, если горожане начнут массово соблюдать необходимые меры в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает губернатор города Александр Беглов.

Евгений Елин, вице-губернатор Северной столицы отмечает, что «комендантского часа» уже видимо не избежать. Предположительно бары и рестораны Петербурга будут вынуждены закрываться к 23:00.