В центре петербурга опечатали еще 4 бара

В Петербурге после ночных рейдов закрыли еще несколько заведений общепита. Так, бар на улице Некрасова, кальянная и кафе-бар на Садовой улице были опечатаны за работу в ночное время.

Также нарушил требования ресторан на Невском.

Наказаны будут и более 80 посетителей этих заведний.

Губернатор северной столицы Александр Беглов отметил, что число нарушений запрета на работу в ночное время в последнее время снизилось, чему способствуют регулярные проверки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в новогодние праздники работа заведений общепита была приостановлена на 4 дня, в остальное время они работали с ограничениями. Санитарные меры действуют и сейчас, так как называть эпидемическую ситуацию в северной столице хорошей пока рано.