В Петербурге ограничат работу фуд-кортов

В Петербурге до конца ноября запрещается работа мест массового скопления людей - фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах. Соответствующие изменения внес в постановление о противодействии коронавирусной инфекции губернатор Александр Беглов.

Уточняется, что мера будет действовать с 9 по 29 ноября на всех точках, кроме тех, что расположены на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Детские игровые комнаты в ТЦ также должны быть закрыты, кроме залов в ресторанах и кафе не более 50 кв. м.

Продолжено действие запрета на работу кафе, ресторанов и баров после 23 ч.

С 9 ноября по 27 декабря кружки и секции переводят на удаленку.

Работодателям рекомендуют перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и работников, у которых есть хронические заболевания, плюс не менее 30% работников иных категорий.

Также петербуржцам рекомендовано не ездить в другие регионы и за границу.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", два дня подряд в городе выявляли более тысячи новых случаев заражения. 5 ноября суточный прирост заболевших достиг рекордного значения в 1093 человек.