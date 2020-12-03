Шнуров раскритиковал решение Смольного закрыть все рестораны и кафе на Новый год

Член Партии роста, музыкант Сергей Шнуров раскритиковал новые запреты Смольного, которые ограничивают работу ресторанов в новогоднюю ночь. По оценке шоумена, эти ограничения стали запоздалой реакцией на многотысячные концерты звезд в Ледовом дворце, отметил Шнуров в посте в Instagram.

Он счел такую реакцию запоздалой, неуместной и глупой.



Шнуров считает, что закрытие ресторанов на Новый год «добьёт» бизнес, который ежегодно делает крупную выручку именно в новогодний период.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новую версию антикоронавирусного постановления. С 30 декабря по 3 января все бары, кафе и рестораны будут закрыты. В период с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января общепиту разрешили работать до семи вечера.

Решения были приняты после многотысячных выступлений рэпера Басты в Ледовом дворце в конце ноября, которые вызвали широкий общественный резонанс.