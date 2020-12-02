Смольный решил, кто понесет ответственность за «ковидные» нарушения на концерте Басты

В Санкт-Петербурге в правительстве города приняли решение, кто будет нести ответственность за нарушения, которые были зафиксированы во время проведения концертов Басты в Ледовом дворце. Смольный принял решение объявить выговор главе комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко.

Отметим, что Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения, связанные с соблюдением противоэпидемиологических мер, на концерте рэпера на ледовой арене. Среди нарушений выявили, что на концерте Басты зрители находились без средств защиты, а именно без масок и перчаток.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 27 и 28 ноября в Ледовом дворце прошло 2 концерта рэпера Басты, на котором были выявлены многочисленные эпидемиологические нарушения. Зрители находились без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.