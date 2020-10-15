Более сотни школьных классов Петербурга сидят на карантине

В Санкт-Петербурге уже 113 школьных классов из 55 городских школ переведены на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ и распространения коронавируса. Днем ранее на карантинной дистанционке находилось только 86 классов в 40 школах. На карантине также находится пять детсадовских групп из пяти детских садов.

Школьные классы переводят на дистанционное обучение, если хотя бы один ученик заболел коронавирусом или ОРВИ. Ранее губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова призвали отпустить школьников на досрочные каникулы, однако администрация города не считает это целесообразным.