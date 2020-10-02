Петербургские школьники продолжают уходить на карантин

Эпидемия, вызванная инфекцией коронавируса, продолжает отправлять детей на дистанционное обучение. На данный момент в Северной столице закрыто 43 класса, школьники отправлены на удаленное обучение. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.

Дело в том, что 1 октября на «дистанционку» отправили еще одну школу в связи с тем, что учащийся заболел вирусом Covid-19. Таким образом, уже 15 школьных учреждений Петербурга находятся на дистанционном обучении.

Напомним, что один детский сад в городе также временно закрыт из-за пандемии, вызванной инфекцией коронавируса.