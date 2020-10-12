Почти семь десятков классов Петербурга находятся на карантине по коронавирусу

69 классов в петербургских школах находятся сейчас на дистанционном обучении.

Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию, на карантине находятся также три группы в трёх детских садах.

Число школ, где ученики болеют ОРВИ или коронавирусом, составил 33.

Отметим, что пока заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет ежедневно. Власти продлили действе санитарных ограничений до конца ноября.