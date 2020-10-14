Из-за несоблюдения коронавирусных мер Беглов «припугнул» жителей города

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, предупредил жителей Северной столицы, о том, что если не будут соблюдаться меры по противодействию «ковида», то предприятия будут вынуждены закрыться.

«Мы все сейчас стоим перед выбором — по какому пути пойти», — сказал Беглов.

При этом губернатор уточнил, что выбор стоит между соблюдением предписаний РПН и вводом ограничений по работе организаций. Также Александр Беглов добавил, что будут приняты все меры для того, чтобы предприятия Санкт-Петербурга не были снова закрыты, а работали в обычном режиме. «Жду понимания и содействия от каждого петербуржца», — заявил губернатор.

Беглов также отметил, что на случай ухудшении ситуации принят оперативный план, согласно которому больным оказывается медицинская помощь в 13 взрослых и одной детской больницах.