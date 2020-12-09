Беглов с Мнацакановым обсудили "Пять шагов к бесковидному ресторану". Бизнес пообещал продержаться

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл встречу с ресторатором Арамом Мнацакановым. Встреча состоялась по инициативе ресторатора, который обратился к Беглову на его странице в социальной сети ВКонтакте.

Александр Беглов пояснил предпринимателю, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни в городе принято исключительно по рекомендациям Роспотребнадзора. А также на основе показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Губернатор отметил, что город настроен на компромисс, однако статистика заболеваемости говорит сама за себя: врачи работают в полную силу, число коек в городе всегда впритык. Если эпидемиологическая ситуация станет проще, то власти города готовы смягчить ограничения, но и не исключил возможности ухудшения, при которой меры будут только жёстче.

Арам Мнацаканов, в свою очередь, подчеркнул, что бизнес относится с пониманием к ситуации в городе и понимает вынужденность положения. Ресторатор также подчеркнул, что представителям бизнеса и властям города нужно вести совместную работу в подобных условиях.

Поэтому представители отрасли ресторанного бизнеса и общественного питания разработали программу "Пять шагов к бесковидному ресторану, к бесковидному предприятию общественного питания". В программе описано, что нужно изменить или усилить для того, чтобы без заражений были и сотрудники, и посетители. Арам Мнацаканов передал программу губернатору, однако также подчеркнул, что необходимо подключиться к борьбе всем и соблюдать режим индивидуальной защиты.

По итогу встречи ресторатор заверил губернатора, что бизнес до 10 января сможет продержаться, дабы помочь властям в борьбе с коронавирусом.