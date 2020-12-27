Российский вирусолог рассказал о "британском" штамме коронавируса

Если зараженный новым "британским" видом коронавируса чихнет в общественном месте, то он заразит 12 человек. Такое мнение, передает РЕН ТВ, высказал вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, новый штамм более заразен, но других отличий от ранее обнаруженных штаммов нет.

Зуев подчеркнул, что так как болезнетворность и антигенные свойства у него такие же, то вакцина против него будет эффективна.

Вирусолог отметил, что бояться нового штамма не стоит, а лучше соблюдать общие правила - носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Как писал Санкт-Петербург.ру, специалисты Великобритании считают, что новый вид может быть заразнее предыдущего на 70%.



К настоящему времени десятки стран прекратили авиасообщение с островами, однако первые случаи заражения новым видом коронавируса уже выявлены во многих странах.

Опасную мутацию COVID-19 обнаружили в сентябре. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом.