В ВОЗ не ожидают скорого завершения пандемии коронавируса

Конец пандемии коронавируса не наступит через несколько месяцев, это долгий путь. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, для начала в мире должен сформироваться достаточный уровень иммунитета у населения, страны должны использовать вакцину, а также учиться жить в условиях постоянного присутствия вируса.

Вуйнович подчеркнула, что нескольких месяцев будет мало для успешной борьбы. Она сравнила этот путь с марафоном, добавив, что такое сравнение намного точнее, чем уподобление стометровке.

Отметим, что за сутки в России подтверждено 26 338 новых случаев заражения. Среди вновь выявленных случаев 21,1% без клинических проявлений.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов высказал мнение, что коронавирус SARS- CoV-2​ ​останется в человеческой популяции, но пандемия, скорее всего,​ закончится в 2021​ году.