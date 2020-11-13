Парк развлечений на Бухарестской улице работал, несмотря на коронавирусный запрет

Сотрудники комитета по контролю за имущество обнаружили в Санкт-Петербургк работающий вопреки запрету крытый парк развлечений. Как отметили в Смольном, ТРК грозит штраф до 300 тыс. руб.



Для петербуржцев были открыты боулинг, бильярд, роллердром и бар.

Администрация парка утверждает, что на площадках занимались спортивные организации. Между тем, подтверждений этих данных нет, руководство ТРК не предоставило документов о проведении спортмероприятий. Однако известно, что в залах продавали алкоголь.

Ведется проверка.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 9 ноября власти северной столицы ужесточили коронавирусные ограничения в связи с ухудшающейся эпидобстановкой. Рост заболеваемости пока обуздать не удалось, на 13 ноября в городе прибавилось еще 1756 случаев заражения коронавирусом.