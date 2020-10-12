СМИ узнали об опасениях петербургского бизнеса о втором карантине по коронавирусу

Петербургские бизнесмены опасаются возможных ограничений, которые власти могут ввести в случае роста заболеваемости коронавирусом. Как пишет "ДП", о том, какие именно могут быть ограничения, точной информации нет, поэтому бизнесмены не могут спланировать свои действия.



Коммерческий директор компании NBCom Артём Шукюров отметил, что предпринимателям приходится держать в голове несколько сценариев, учитывая ряд факторов. Однако ни строить планы развития, ни предсказать влияние новых возможных ограничений сейчас не получится, указал комдир.

Вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова указала, что не все компании оправились от первого локдауна, поэтому эффект новых ограничений может оказаться неожиданным.

Под угрозой закрытия при условии второго карантина могут оказаться заведения общепита, фудкорты, развлекательные центры, кинотеатры и концертные залы, а также под ударом все еще находится сфера туризма, ведь гостиницам и турфирмам приходится работать в условиях закрытых границ с большинством других стран.



В воскресенье сообщалось о 528 новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки - это самое большое число петербуржцев, заболевших за день, с 15 мая.