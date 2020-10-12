В Петербурге выявили 538 заболевших коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге на 12 октября выявлено 538 новых заболевших коронавирусной инфекцией. 269 человек выздоровели, а летальных случаев за сутки не зафиксировано.

В целом по стране выявлено 13 592 новых случая коронавируса, 125 летальных исходов, 3 793 выздоровевших.

За все время пандемии заразились 1 312 310 россиян, умерли 22 722, выздоровели 1 024 235 человек.

Отметим, что представители бизнес-сообщества северной столицы выразили обеспокоенность возможными новыми ограничениями из-за роста заболеваемости. Как указали бизнесмены, власти не дают точной информации, чтобы предприниматели могли выстроить стратегию поведения при возможном локдауне, а также некоторые до сих пор не восстановились после первого карантина в Петербурге.