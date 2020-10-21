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Рестораторы отреагировали на идею властей ввести "комендантский час"

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© Фото: pixabay.com

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Петербургские бары потеряют больше половины оборота из–за ограничений времени работы.

Представители общепита и развлекаельных заведений по-разному восприняли новость о том, что с 26 октября им придется закрываться в 23 часа. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Некоторые считают, что результаты мер, принимаемых Смольным, будут минимальными, так как отмены требуют массовые мероприятия, вроде дискотек. Однако для баров и ресторанов это требование может оказаться безрезультатным.

По словам совладельца ряда баров Владимира Николаева, заведения потеряют около 58% оборота.

Часть рестораторов считает, что новведение не слишком сильно скажется на работе кафе. Главное, чтобы она не привела к полному закрытию на месяц или несколько, отметил владелец компании "Агора. Гастроурбанистика" Артём Балаев.

По оценкам участников рынка, караоке, ночные клубы, бары, диджей–кафе пострадают сильно, вплоть до закрытия.

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