В Петербург привезли первую партию вакцины

Первая партия вакцины "Спутник V", которую создали в РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, поступила в Санкт-Петербург. Вещество доставили в городскую больницу №40, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Уточняется, что пока что власти прорабатывают механизм доставки препарата в медучреждения и распределения вакцины для наиболее уязвимых слоев населения.

Петербург - в числе первых городов России, куда доставили разработку центра им. Гамалеи. Вакцину сопровождают инструкции по хранению и транспортировке.

Массовая вакцинация петербуржцев от коронавируса начнется только после увеличения производства и накопления знаний от пострегистрационных исследований.