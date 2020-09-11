Медики рассказали, при каких болезнях нельзя прививаться от COVID-19

Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он отметил, что таких заболеваний много - например, онкология. Жемчугов подчеркнул, что воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови являются абсолютным противопоказанием против вакцин.

В случае, если вы не уверены, можно ли делать прививку с каким-либо заболеванием, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Вакцинация от коронавируса в рамках третьей фазы исследования уже началась в Москве - на добровольных началах.

К тому же по всей стране началась вакцинация от сезонного гриппа. Врачи рекомендуют делать прививки от разных болезней с перерывом в пару недель.