Когда сделают вакцину и сколько продлится эпидемия: популярные вопросы о коронавирусе

Кто в зоне риска

Вскоре после массового распространения коронавируса медики определили, что в основном болезнь угрожает пожилым людям. Чаще всего главной группой риска называют мужчин и женщин старше 60 лет. Однако, по данным немецкого Института Роберта Коха, средний возраст заражённого – 45 лет.

Мужчины заражаются коронавирусом чаще женщин. По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, разница – почти в два раза. В Институте Роберта Коха при этом говорят о соотношении 57% на 43%.

Тяжелее коронавирус переносят курильщики. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай со ссылкой на исследование Гарвардского университета и университета Ираклион заявил, что они «в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции лёгких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит».

Если говорить о смертности, согласно статистике по Южной Корее, Китаю, Испании и Италии, сделанной инвестором и учёным под именем Andy Biotech в Twitter, большинство погибших от вируса – люди старше 80 лет. Например, в Италии в этой возрастной группе гибнут более 20% пациентов, а в Китае – почти 15%. Значительно ниже смертность в возрастных группах – 60-69 лет и 70-79 лет. В первой она колеблется в районе 3%, а во второй – на уровне 7%. У детей смертность практически не встречается.

Помимо этого, более высокий риск летального исхода есть у людей с хроническими заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, речь идёт о проблемах с сердцем и сосудами, сахарном диабете, гипертонии и заболеваниях лёгких.

В Минздраве РФ также отметили, что в зону риска входят пациенты с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, люди, перенесшие трансплантацию органов.

Фото: Twitter / @AndyBiotech

Когда сделают вакцину от коронавируса

Препарат появится как минимум через полгода. Учёные в разных странах уже несколько недель занимаются созданием препарата. В лучшем случае он будет готов в конце 2020 года, но вероятно, что процесс затянется до середины 2021 года.

В России научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины в середине марта. В ближайшие месяцы учёные установят, эффективен ли препарат. Если ответ будут положительным, то специалисты затем определят точный состав, дозу и способ введения вакцины. В Роспотребнадзоре ожидают, что вакцина будет готова в четвёртом квартале 2020 года.

В целом в мире разработкой препарата, по данным The Guardian, занимаются более 30 лабораторий. Между Китаем, где началась эпидемия коронавируса, и США даже возникла гонка за первенство в создании вакцины, как пишет The New York Times.

Медики при этом подчёркивают, что препарат от COVID-19 будет менее эффективен для пожилых. Иммунитет людей в возрасте менее восприимчив к различным вакцинам.

Фото: Pixabay

Сколько стоит лечение коронавируса

Точной суммы, в которую обходится полное лечение больных коронавирусом, нет. Примерную оценку 24 марта дал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По его словам, на пациента с лёгкой формой COVID-19 в день тратят 60 тыс. рублей, со средней – 140 тыс. рублей, а с тяжёлой – 202 тыс. рублей. Елин подчеркнул, что минимальный срок лечения больного в тяжелой форме – четыре недели.

Его заявление прокомментировал главврач Боткинской больницы Денис Гусев. Он сказал, что полное лечение обходится бюджету в суммы от 60 тыс. до 200 тыс. рублей. «Это тарифы, расчеты на всё лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания», – заявил Гусев.

Фото: Boston Globe / Getty Images

Как сдать тест на коронавирус

Пройти обследование на наличие COVID-19 можно в районных поликлиниках Петербурга. Для его проведения требуется полис обязательного медицинского страхования.

Список поликлиник и их расписание можно найти на официальном сайте администрации Петербурга.

С 24 марта биоматериал тестов из лабораторий Северо-Западного федерального округа направляют в референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве. Согласно официальным данным, в России зарегистрировано четыре отечественные тест-системы, которые могут использоваться при обследовании.

Фото: Pixabay

Занижают ли власти РФ данные о количестве заражённых

В интернете, как и при катастрофах и других чрезвычайных ситуациях, сейчас часто встречается информация, что правительство скрывает от населения точное число заражённых коронавирусом. Якобы «официальные цифры нужно умножать на сто».

Согласно данным на 26 марта, в России вирус выявили у 840 человек. За два дня до этого мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «реально тех, что болен, их значительно больше».

По его словам, в стране низкий объём тестирования на COVID-19, поэтому «реальной картины никто не знает». В связи с чем Собянин попросил президента ужесточить контроль по ситуации с коронавирусом со стороны губернаторов – а также он запретил жителям Москвы старше 65 лет выходить из дома.

Владимир Путин во время осмотра больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в московском посёлке Коммунарка. Фото: kremlin.ru

Почему нужно оставаться дома

Одно из главных слов последних недель во всём мире – самоизоляция. Людей просят оставаться дома и лишний раз не выходить на улицу, даже если у них нет симптомов какого-либо заболевания.

Зачем это нужно? Это один из самых простых и эффективных способов сократить распространение коронавируса. Каждый заражённый может перенести вирус сразу на несколько человек, поэтому контакты между людьми нужно сводить к минимуму.

Например, именно жёсткий карантин в городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса, позволил сократить рост числа новых случаев инфекции. Сейчас строгие меры там отменили, а в целом в Китае за последнюю неделю не было ни одного нового случая заражения.

Таймс-сквер в Нью-Йорке в период эпидемии. Фото: Anadolu Agency / Getty

Сколько продлится эпидемия

Нет точных данных, на какой период затянется пандемия коронавируса. Эксперты приводят разные данные касательно будущего эпидемии.

Знаменитый американский вирусолог Чарльз Кэлишер считает, что это может продлиться несколько лет. По его словам, ситуация будет не столь плачевной, как при «испанке» сто лет назад, но заразиться могут миллионы людей, сообщает РБК. Это не прекратится, пока не будет создана вакцина и её не получит большинство людей.

Схожую оценку приводит эпидемиолог Нил Фергюсон из Имперского колледжа в Лондоне. Он считает, что эпидемия продлится год или полтора. Официального прогноза в настоящее время нет.

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters