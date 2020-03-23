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Скидки и сервисы с бесплатным доступом на время карантина из-за коронавируса

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Фильм «Изгой» (2000)
© Фото: kinopoisk.ru

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Один из лучших способов борьбы с COVID-19 – самоизоляция. Чтобы вам не было скучно, многие сервисы открыли бесплатный доступ.

Что посмотреть

 

После объявленной пандемии популярные сервисы решили порадовать нас приятными предложениями.

Новые пользователи «Кинопоиск HD» могут получить доступ к библиотеке фильмов и сериалов, введя код KARANTIN. Предложение также позволит воспользоваться сервисом «Яндекс.Плюс», с которым можно без ограничений слушать музыку и получать скидки при использовании сервисов «Яндекса».

Онлайн-кинотеатр Premier предлагает бесплатный доступ ко всему контенту. Необходимо установить актуальную версию приложения.

Через Okko можно смотреть фильмы и сериалы. Только подтвердите, что вы находитесь на карантине: отправьте сообщение OkkoBro через @OkkoBro_bot в «Телеграме». Можете проделать процедуру через официальное сообщество во «ВКонтакте». В разделе «Спорт» открыт доступ к записям футбольных матчей Английской премьер-лиги, а также обзоры сезонов и записи лучших голов.

Поддерживает пользователей и сервис Combo от Mail Group. Со скидкой 50% можно приобрести подписку на Okko и «МегаФон ТВ».

«МегаФон» в течение 30 дней позволит бесплатно пользоваться пакетом «Максимальный» в «МегаФон ТВ» – это 220 каналов, 3066 фильмов и 75 сериалов.

Бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, детский и образовательный контент можно через сервис Wink от «Ростелекома».

Месячный доступ к онлайн-кинотеатру Ivi достанется вам за 1 рубль (до 15 апреля).

Получите месяц бесплатной подписки на More.tv по промокоду SIDIMDOMA.

Документальные фильмы в Nonfiction: бесплатная подписка на 10 дней для новых пользователей.

2х2: бесплатная подписка на раздел Adult Swim и другие сериалы до 7 апреля.

Сейчас в два раза дешевле можно купить подписку «Амедиатеки» на 3, 6 и 12 месяцев. Промокоды: STAYHOME3, STAYHOME6 и STAYHOME12. Для активации промокода в «Амедиатеке» после регистрации потребуется в разделе «Покупки» выбрать пункт «Оформить подписку на 7 дней», после чего в открывшемся окне необходимо изменить период подписки на нужный и добавить промокод.

Расширение Netflix Party для Google Chrome позволит вместе с друзьями смотреть шоу и фильмы со стримингового сервиса. Работает это так: человек запускает что-то на Netflix и по клику на Netflix Party создаёт стрим с общим чатом. Чтобы пригласить друзей к просмотру, нужно отправить ссылку на чат. 

Фильм «Джентльмены» (2020). Фото: kinopoisk.ru
 

Что послушать

 

Как же без музыки на карантине?

ReStore: бесплатная подписка Apple Music на 4 месяца. Далее – 169 рублей в месяц.

Boom от «ВКонтакте» предлагает новым пользователям за символическую сумму в 1 рубль подписку на 3 месяца. Далее – 149 рублей в месяц.

«Яндекс.Плюс»: бесплатная подписка для новых пользователей до 30 апреля. «Яндекс.Музыка» включена. Промокод: POKAVSEDOMA. Далее – 169 рублей в месяц.

Можете сходить на онлайн-концерт от STAY – это стриминг выступлений различных исполнителей. Первый концерт пройдёт 29 марта.

В Нью-Йорке отменили будущие спектакли Метрополитен-оперы, но выступления для всех желающих будут транслироваться на официальном сайте.

Фото: Unsplash /@john_matychuk
  

Что почитать

  

Бесплатно слушать аудиокниги можно на Storytel целый месяц. Пользователям открыли всю библиотеку. Далее подписка будет стоить 549 рублей в месяц. 

«ЛитРес» предлагает доступ к 64 книгам от издательства «Альпина». Тематики разные. Для получения доступа нужно зарегистрироваться на сайте и в специальном разделе ввести промокод GIFT_STAYHOME. 

Крупнейший книжный сервис по подписке MyBook предоставляет доступ к стандартному каталогу из более 140 тыс. книг на разных языках по промокоду STAYHOME.

Фото: Unsplash / @alfonsmc10
 

Учёба, искусство и спорт

 

Сервис «МегаФон Образование» становится бесплатным для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов. Пользователи со следующей недели могут получить доступ к онлайн-курсам по четырём направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы.

Доступ ко всем образовательным программам открыт для студентов учебного заведения, которые зарегистрированы на платформе Coursera.

Платформа GeekBrains откроет доступ к некоторым курсам для пользователей. Для доступа нужно зарегистрироваться и заполнить анкету.

«Радио Arzamas» позволяет пользоваться бесплатной подпиской на обучающие курсы, подкасты и аудиоматериалы. Промокод «КАРАНТИН» будет действовать до 15 апреля. Ввести его нужно с мобильного устройства.

Преподаватели могут проводить интерактивные занятия со школьниками в «Яндекс.Учебнике», а ученики могут посещать онлайн-уроки от специалистов по всем предметам в «Эфире» и «Репетиторе». 

«Мобильный художественный театр»: доступ к 7 спектаклям в мобильном приложении до 23 марта.

Третьяковская галерея предлагает всем желающим принять участие в видеоэкскурсиях по популярнейшим выставкам музея.

Down Dog стал бесплатным до 1 апреля. Занимайтесь йогой и фитнесом, не выходя дома.

Фото: Unsplash / @bretkavanaugh 
 

Еда на дом

 

«Яндекс.Лавка» сделала бесплатной доставку всех товаров, независимо от их стоимости. Акция будет актуальной, пока не закончится эпидемия коронавируса. 

В «Самокате» доставка по-прежнему бесплатная.

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