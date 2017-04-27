Куда сходить на первых майских праздниках в Петербурге

В понедельник, 1 мая, в Петербурге, как и многих городах России и других стран будут отмечать Праздник весны и труда. Хотя праздник и сменил название в 1992 году с Дня международной солидарности трудящихся, суть его осталась приблизительно той же. В связи с Первомаем нас ждут удлиненные выходные на три дня - 29 и 30 апреля и 1 мая.

В сам праздник в 10 утра начнется традиционное шествие по Невскому проспекту, ради этого он будет перекрыт между площадями Восстания и Дворцовой. После демонстрации пройдут праздничные митинги на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также состоится концерт.

Из-за проведения праздничных мероприятий принято решение не закрывать подземку в ночь с 1 на 2 мая, метро будет работать круглосуточно. С 02:00 до 04:30 проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. При этом в кассах можно будет купить только жетоны. БСК и интернет-платежи работать не будут.

Портал «Санкт-Петербург.ру» составил афишу с самыми интересными мероприятиями на первые майские праздники.

День благоустройства города

Изначально весенний субботник должен был пройти 22 апреля, однако его перенесли на 29 апреля из-за непогоды. Определено более 750 отдельных участков, адресный перечень можно посмотреть по этой ссылке.

Во всех районах города в субботу пройдут масштабные экологические акции с участием школьников, студентов, общественных организаций. «В этом году снежный апрель внес свои коррективы в привычную для всех нас дату проведения. Вместе мы сделаем наш любимый город еще более красивым и зеленым, чистым и ухоженным», - отметил губернатор Георгий Полтавченко.

Садово-парковые предприятия уже подготовили посадочный материал: в агротехнические сроки запланировано высадить пять тыс. деревьев и почти 125 тыс. кустарников. В оранжереях ждут своего часа 400 тыс. саженцев виолы, которые первыми украсят городские цветники.

Старт сезона фонтанов в Петергофе

В Петергофе с 29 апреля стартует сезон фонтанов. Будут пущены все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка. Церемония открытия начнется ровно в 11 часов под звуки «Гимна Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Сезон фонтанов откроет генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Одновременно с фонтанами состоится открытие выставки «В городе карт», представляющей лучшие образцы из 90 тыс. «карточной» коллекции музея-заповедника. На условных улицах карточного городка выстроились ратуша, вокзал, школа и площадь имени А. С. Перельмана.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Военно-исторический фестиваль «Весна Победы - 2017»

Масштабная выставка быта, вооружения и боевой техники разных эпох развернется 29 апреля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Буквально зайдя за его ворота, вы окажетесь среди военных лагерей российской армии за последнее столетие, от императорских войск до современных спецподразделений.

При этом все представленные объекты будут полностью интерактивными: вы сможете сесть за руль ленинского броневика, пострелять холостыми из трофейных орудий, в том числе из крупнокалиберного пулемета.

Кроме интерактивного пространства здесь также будет работать военно-спортивный городок, где каждый желающий сможет проверить свои силы в полосе препятствий и на специальных этапах, подготовленных для участников слета юнармейцев. Сами молодые солдаты десантируются в парке 2 мая.

На слете вместе со школьниками и участниками военно-патриотических клубов они поборются за главный приз военизированных соревнований. Любой гость фестивальной территории понаблюдает за этапами зарницы. Фестиваль будет открыт с 12 до 20 часов до 9 мая.

Фестиваль ледоколов 29 и 30 апреля

Фестиваль ледоколов организуют в Северной столице уже в четвертый раз. Как и прежде, вход на фестиваль будет бесплатным, а ледоколы откроют для свободного посещения. Мероприятие посвящено достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей страны, а также призвано показать, что Петербург - морская столица России.

Гостей ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. В фестивале примут участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и библиотеки, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные, ветеранские и экологические организации.

29 апреля:

11:00-19:00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

12:00 - церемония открытия фестиваля, парад ледоколов в акватории Большой Невы.

30 апреля:

11:00-19.00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

18:00 - танец буксиров в акватории Большой Невы;

18:30 - торжественный отход ледоколов от причалов, закрытие фестиваля.

Костюмированный бал в ЦПКИО имени Кирова

Танцевальный вечер в стиле XIX века устроят 29 апреля во Фрейлинском корпусе на территории парка. Театр начинается с вешалки, а бал - с подобающих костюмов, поэтому первым делом гостям предложат переодеться. Дамы смогут выбрать платья на кринолинах, кавалеры - фраки, мундиры и камзолы.

Потом ведущий познакомит всех с правилами этикета, расскажет об истории Елагиноостровского дворца и традиции проведения балов в России. Участникам предстоит исполнить несколько популярных танцев XIX века: польку, мазурку, вальс, полонез и галоп.

Повторить движения смогут все гости вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Билет для взрослых стоит 850 рублей, для детей - 650 рублей. Отдельно нужно оплатить вход в парк (100 рублей), подробнее можно прочесть в официальной встрече «ВКонтакте».

Первомайский марафон

Любителей бега, свежего воздуха и первомайских активностей приглашают на марафон в парке Сосновка. Участвовать могут все желающие, в том числе и дети старше четырех лет. На выбор предлагается шесть дистанций.

Самые маленькие спортсмены пробегут километр, новички - пять километров, опытные бегуны - десять. Те, у кого есть марафонский опыт, могут выбрать трассы длиной 21 километр, 42 километра или 63 километра. На финише всем вручат специальные первомайские медали и организуют пункт питания.

Красочный забег ColorsGO

Петербург 1 мая присоединится к всемирному красочному забегу ColorsGO. Он пройдет в Парке им. Бабушкина, начало регистрации в 13:00, старт забега в 15:00. Он известный всем как «Самые красочные километры на Земле» – уникальная гонка без времени и победителей, где множество бегунов обсыпаются с головы до пят красочным порошком каждый километр.

Это просто забег всех тех, для кого жизнь состоит в постоянном движении. Мероприятие направлено на пропаганду активности, здоровья, позитива и счастья. Главными правилами забега является: участник должен быть одет во все белое, вся белая одежда на финише должна стать яркой.

ColorsGO проходит во многих странах мира, включая Австралию, Бразилию, Канаду, США, Чили или Китай. Организаторы забега в Петербурге обещают, что веселье ждет бегунов также и после финиша: музыка, танцы и массовые броски ярких красок. Участие бесплатное.

Фото: vk.com/colorsgo