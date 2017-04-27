В Петергофе с 29 апреля стартует сезон фонтанов. Будут пущены все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Церемония открытия начнется ровно в 11 часов под звуки «Гимна Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Сезон фонтанов откроет генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Одновременно с фонтанами состоится открытие выставки «В городе карт», представляющей лучшие образцы из 90 тыс. «карточной» коллекции музея-заповедника. На условных улицах карточного городка выстроились ратуша, вокзал, школа и площадь имени А. С. Перельмана.

Изначально фонтаны Петергофа хотели открыть 24 апреля, однако дата немного сдвинулась. Ежегодный праздник фонтанов и открытия летнего сезона пройдет 20 мая в 13 часов. Будет костюмированное представление на Большом каскаде и шоу фонтанов: они будут бить разноцветными подсвеченными струями в такт знакомым всем классическим музыкальным произведениям.

Позже в рамках торжества по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен, а завершат открытие фонтанов фейерверк и пиротехническое шоу. Фонтаны Петергофа были отключены 16 октября.