  • 27 Апрель 2017
USD 28.04.2017 56.9707 +0.6576
USD ММВБ 15:16 56.92700  
EUR 28.04.2017 62.1664 +0.6612
EUR ММВБ 15:16 62.0820  
Нефть($) 27.04.2017 51.11 0.80
Нефть(p) 27.04.2017 2911.77 +78.66

В Петергофе с 29 апреля стартует сезон фонтанов

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

Будут пущены все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка.

В Петергофе с 29 апреля стартует сезон фонтанов. Будут пущены все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Церемония открытия начнется ровно в 11 часов под звуки «Гимна Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Сезон фонтанов откроет генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Одновременно с фонтанами состоится открытие выставки «В городе карт», представляющей лучшие образцы из 90 тыс. «карточной» коллекции музея-заповедника. На условных улицах карточного городка выстроились ратуша, вокзал, школа и площадь имени А. С. Перельмана.

Изначально фонтаны Петергофа хотели открыть 24 апреля, однако дата немного сдвинулась. Ежегодный праздник фонтанов и открытия летнего сезона пройдет 20 мая в 13 часов.  Будет костюмированное представление на Большом каскаде и шоу фонтанов: они будут бить разноцветными подсвеченными струями в такт знакомым всем классическим музыкальным произведениям.

Позже в рамках торжества по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен, а завершат открытие фонтанов фейерверк и пиротехническое шоу. Фонтаны Петергофа были отключены 16 октября.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

    Лазерные лучи и огни фейерверка прожгли небо над стадионом «Зенит-арена». Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» полюбовался весенним Фестивалем света на Крестовском острове.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy
    24.04.17
    Техника Neff для ценителей комфорта и функциональности
    24.04.17
    Качественная компьютерная техника для автоматизации производства сделает ваше предприятие более прибыльным
    24.04.17
    Техника Bugatti – идеальный подарок на новоселье

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm