Метро Петербурга будет работать круглосуточно в ночь на 2 мая

Метро Петербурга будет работать круглосуточно в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Подземку решили не закрывать из-за проведения праздничных мероприятий. Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме:

вестибюля один станции «Проспект Ветеранов», вестибюля два станции «Ленинский проспект», вестибюля два станции «Площадь Ленина», вестибюля один станции «Московская», вестибюля два станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. При этом в кассах можно будет купить только жетоны. Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут.

Ранее стало известно, что в Петербурге с 30 апреля начнет курсировать ночной поезд метро. Он будет ходить до 15 ноября на участке «Адмиралтейская» - «Спортивная».