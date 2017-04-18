Городской субботник в Петербурге перенесли на 29 апреля из-за непогоды. Смольный ожидает на субботнике более 230 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Изначально весенний День благоустройства должен был пройти 22 апреля. Определено более 750 отдельных участков, адресный перечень можно посмотреть по этой ссылке.

По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в Северной столице до конца недели. Ночью будут наблюдаться заморозки, в отдельные дни - до минус девяти градусов. Городские газоны и парки стоят под снегом, зимний режим для дорожных предприятий распоряжением комитета продлен до 23 апреля.

Садово-парковые предприятия уже подготовили посадочный материал: в агротехнические сроки запланировано высадить пять тыс. деревьев и почти 125 тыс. кустарников. В оранжереях ждут своего часа 400 тыс. саженцев виолы, которые первыми украсят городские цветники.

Именно на этот день, 29 апреля, в Смольный подана заявка на проведение протестной акции "Надоел". Ее подал координатор петербургского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров. Акция посвящена призыву Владимира Путина не баллотироваться в президенты в 2018 году.