Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вновь потребовалась помощь медиков прямо в суде, ему вызвали скорую. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сегодня, 13 января, в Смольнинском суде проходит заседание по ходатайству о продлении ареста экс-чиновнику. Судья Олеся Буланая сперва закрыла процесс от прессы, однако начать рассмотрение материалов по существу она не успела.

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Оганесян был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при заключении в 2014 году договора между действующим на тот момент генеральным подрядчиком стадиона ЗАО «ИК «Трансстрой» и акционерным обществом «Театрально-декорационные мастерские»

По условиям договора «ТДМ» должен был поставить видеотабло на «Зенит-арену». Помимо этого, генподрядчик заключил еще несколько контрактов на поставку тележек для раздвижной крыши и механизмов для выкатного поля. Общая сумма контрактов составила более 2,1 млрд рублей.

За время следствия Оганесяну неоднократно становилось плохо. В середине ноября ему прямо в суде потребовалась помощь медиков. Также Оганесяну стало плохо при допросе, его увозили в Александровскую больницу.

За что Оганесяна не любили ни застройщики, ни градозащитники и как ситуацию с задержанием прокомментировали политики, можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».