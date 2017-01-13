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Главу Колпино Вадима Иванова из "Крестов" доставили в больницу

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© Фото: ysia.ru

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Чиновник обвиняется в разбойном нападении, совершенном еще 14 лет назад.

Находящегося под арестом главу Колпино Вадима Иванова госпитализировали. Его доставили из "Крестов" в больницу им. Гааза. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, арестованный простудился, о чем сообщил своим родственникам. Они решили, что Иванов болен двусторонней пневмонией и пожаловались в различные инстанции на недостаточный уход за больным.

В ответ на жалобу жены арестованного Иванова посетил врач и принял решение о госпитализации чиновника.

В конце октября 2016 года Октябрьский суд продлил срок содержания под стражей главе Колпино Вадиму Иванову до 27 января 2017 года. Он обвиняется в разбойном нападении, совершенном еще 14 лет назад.

Следствие считает, что Иванов является пятым участником разбойного нападения на предпринимательницу, совершенного в октябре 2003 года. Тогда женщине угрожали оружием, после чего похитили более 1 млн 400 тыс. рублей. Причастные к налету были установлены еще в 2013 году, а в следующие два года четыре человека получили обвинительные приговоры.

По мнению самого Иванова, арест связан с препятствием строительству мусоросжигательного завода в Красном Бору, где находится свалка токсичных отходов, а возбужденное уголовное дело в отношении него является сфабрикованным.

Иванов считает результатом его задержания станет возможность экологической катастрофы. Между тем, от строительства мусоросжигающего завода на полигоне "Красный Бор" отказались еще год назад, а полигон решено было рекультивировать. 

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