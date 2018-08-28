Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис «Яндекс.Видео»

Во вторник, 28 августа, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин пригрозил заблокировать сервис «Яндекс.Видео» из-за ссылок на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу «Газпром-медиа». По его словам, у поисковика есть трое суток, чтобы исполнить решение Мосгорсуда.

«Вчера им ближе к вечеру было направлено уведомление о необходимости удаления ссылок на пиратированный контент. У них, соответственно, время до вечера четверга есть», – сказал Субботин.

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Пока «Яндекс» никак не отреагировал на уведомление ведомства.

Скандал начал разгораться в начале августа, когда несколько крупных телеканалов, включая «ТВ-3», «ТНТ» и «2х2» (все входят в «Газпром-медиа», – прим. ред.), отказались от трансляций на главной странице поисковика, обвинив интернет-компанию в недостаточно активной борьбе с пиратством.

ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер"



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