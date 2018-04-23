«Эту монографию о войне написала женщина, представляете?»: комиссия по этике СПбГУ не нашла сексизма в действиях преподавателей

Комиссия по этике СПбГУ сочла акцию против сексизма, возглавляемую студенткой первого курса магистратуры факультета международных отношений Юлией Жигалевой, непристойной и оскорбительной по отношению к преподавательскому составу.

Активистки факультета провели акцию против сексизма 8 марта. Девушки разместили на стенах альма-матер плакаты со следующими фразами: «Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках», «Эту монографию о войне написала женщина, представляете? На удивление получилось неплохо» и «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм».

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Указывались и авторы высказываний. Сами преподаватели опровергли свои «цитаты», подчеркнув, что слова могли быть вырваны из контекста или неправильно поняты.

По мнению профессоров, девушки нарушили этические нормы взаимоотношений в трудовом коллективе. В университете считают, что не имея четких понятий о сексизме, Жигалева давала комментарии различным интернет-СМИ, не удосужившись разобраться в проблеме, вынести ее на специальный гендерный семинар.

«Безусловно, я огорчена решением комиссии и, на мой взгляд, оно не нуждается в дополнительных комментариях: язык и стиль, в котором написано решение, говорят сами за себя», – рассказала Жигалева корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», отказавшись от дальнейших комментариев.

По словам Жигалевой, она не хотела «подрывать священные основы своего факультета» или «напакостить». По ее мнению, вуз должен поддерживать «талант и стремление каждого учащегося», а преподаватели видеть «способности, а не гендерные стереотипы».

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