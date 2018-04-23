  • 24 Апрель 2018
USD 24.04.2018 61.7655 +0.4433
USD ММВБ 10:17 61.6586  
EUR 24.04.2018 75.7924 +0.1392
EUR ММВБ 10:17 75.2703  
Нефть($) 23.04.2018 74.97 +1.64
Нефть(p) 23.04.2018 4630.56 +133.80

«Эту монографию о войне написала женщина, представляете?»: комиссия по этике СПбГУ не нашла сексизма в действиях преподавателей

Автор:


© Фото: «Медуза» / из личного архива студентки

Темы дня

Акцию студентки со спорными цитатами преподавателей сочли оскорбительной.

Комиссия по этике СПбГУ сочла акцию против сексизма, возглавляемую студенткой первого курса магистратуры факультета международных отношений Юлией Жигалевой, непристойной и оскорбительной по отношению к преподавательскому составу.

Активистки факультета провели акцию против сексизма 8 марта. Девушки разместили на стенах альма-матер плакаты со следующими фразами: «Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках», «Эту монографию о войне написала женщина, представляете? На удивление получилось неплохо» и «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм».

Читайте также:

Студентка СПбГУ развесила в вузе плакаты с сексистскими фразами преподавателей

Указывались и авторы высказываний. Сами преподаватели опровергли свои «цитаты», подчеркнув, что слова могли быть вырваны из контекста или неправильно поняты.

По мнению профессоров, девушки нарушили этические нормы взаимоотношений в трудовом коллективе. В университете считают, что не имея четких понятий о сексизме, Жигалева давала комментарии различным интернет-СМИ, не удосужившись разобраться в проблеме, вынести ее на специальный гендерный семинар.

«Безусловно, я огорчена решением комиссии и, на мой взгляд, оно не нуждается в дополнительных комментариях: язык и стиль, в котором написано решение, говорят сами за себя», – рассказала Жигалева корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», отказавшись от дальнейших комментариев.

По словам Жигалевой, она не хотела «подрывать священные основы своего факультета» или «напакостить». По ее мнению, вуз должен поддерживать «талант и стремление каждого учащегося», а преподаватели видеть «способности, а не гендерные стереотипы». 

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    «Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

    Дворец Шувалова, места Бродского, бандитская Лиговка – портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие экскурсии, посвященные международному празднику.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Где остановиться на ЧМ-2018: топ самых интересных отелей Петербурга

    Чемпионат мира уже близко, а это значит, что гостям мундиаля нужно решить, где остановиться на ночь – портал «Сант-Петербург» решил помочь в этой непростой задаче.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram