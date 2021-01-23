Жител Петербурга напал на сотрудника ДПС в центре города

Сотрудники полиции начали вести розыск мужчины, который совершил нападение на сотрудника ДПС. Нападавший ударил сотрудника в лицо. Происшествие случилось недалеко от выставочного центра "Манеж" в центре Санкт-Петербурга.

Видеоматериал с запечатлённым нападением было опубликован очевидцами в социальных сетях сегодня днём, 23 января, в субботу. В ходе видео можно заметить, как местный гражданин ударил кулаком в лицо и повалил на асфальт сотрудника дорожно-транспортной службы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейкие сотрудники сейчас проводят оперативно-розыскные меры.

Личность агрессора пока не установлена, так как гражданин сумел скрыться.