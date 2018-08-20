Испортить Курбан-байрам: в Чечне совершили четыре атаки на полицейских

В понедельник, 20 августа, злоумышленники совершили четыре атаки на правоохранителей в разных районах Чечни. Около 10:00 в шалинском селе Мескер-Юрт неизвестный напал на сотрудников ДПС и устроил самоподрыв. Никто не пострадал.

Спустя полчаса в Грозном неизвестный расстрелял полицейского. Через некоторое время в городе Шали двое неизвестных с ножами набросились на сотрудников правопорядка на КПП. В результате пострадали два полицейских и одна женщина (гражданская). Нападавшие были убиты.

На взъезде в Грозный 17-летний подросток бросил в правоохранителей взрывчатку, после чего попытался сбить их на автомобиле. Пострадал один сотрудник полиции.

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Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории России, – прим. ред.). Об этом сообщает издание SITE со ссылкой на информагентство боевиков Amaq.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападаения боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама. Он добавил, что мозги молодым людям в социальных сетях «заморочили» иблисовцы (сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», – прим. ред.).

Следственный комитет по факту атак на сотрудников правопорядка возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Уже установлены личности двух злоумышленников, напавших на КПП в Шали.