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В Чечне будет проведена коллективная сдача материала на ДНК

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© Фото: Саид Царнаев / РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» написал, что сдача материала на ДНК будет проведена, чтобы установить родственную принадлежность детей, родившихся в странах Ближнего Востока, и помочь им вернуться в Россию.

Дорогие друзья! Мы ведем активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин – граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии. Это очень сложный вопрос. Но мы с помощью Всевышнего решаем проблему.

Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогой Зияд Сабсаби в Ираке встретился с целым рядом должностных лиц. Он провел переговоры с председателем Высшего судебного Совета Ирака Фаиком Зейданом, а также со старшим судьей по делам терроризма Хусамом Абдулкеримом, в чьем производстве находится часть дел.

В ходе этих встреч достигнута договоренность, что все дела по российским гражданам будут именно у одного судьи. Это значительно облегчит и сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой.

Также решено, что через 10 дней состоится встреча Сабсаби с осужденными россиянками при участии генконсула РФ в Багдаде. Будет разработан правовой механизм, а также пройдут юридические процедуры по детям. В настоящее время в МИД РФ идет проверка по подтверждению российского гражданства осужденных в Ираке женщин из России.

Конечно, вынесены очень строгие и суровые приговоры. Но это законы Ирака, и мы не можем с ними не считаться. На все приговоры наши представители подали апелляции. Консультанты, как местные, так и российские, следят за ситуацией. Все вопросы находятся под контролем наших специалистов.

До меня стали доходить слухи, что группа матерей с помощью каких-то благотворительных мусульманских фондов собирает средства на адвокатов для подключения их к судебным процессам. Я твердо заверяю, что в данном случае никакие адвокаты не нужны. Это лишняя трата времени и чужих средств.

Мы будем вновь и вновь возвращаться к этим вопросам и решать их. На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ.

Хочу также обрадовать всех, кого взволновала судьба девочки Табарик, которая в течение восьми месяцев находилась в Багдадском приюте. Ее вывезли в Россию. У Табарик новая семья, она находится в надежном месте, в добрых руках. Мы, как и прежде, по поручению руководства России, будем заниматься возвращением наших маленьких граждан, делая всю необходимую черновую работу. Это наш священный долг, когда речь идет о жизни и свободе граждан России!

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