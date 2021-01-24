Полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудника ДПС

Оперативники угрозыска Санкт-Петербурга нашли мужчину, который напал на двух сотрудников ДПС на Сенатской площади. Об этом сообщили в региональном главке МВД в воскресенье.

В ночь на 24 января неподалеку от места проживания на улице Даниила Хармса был задержан 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы.

"Интерфакс" со ссылкой на собеседника в МВД сообщает, что задержанный признался в нападении. Он рассказал, что днем 23 января запрыгнул на эвакуатор, а когда инспектор ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. Задержанный добавил, что при попытке задержания он также ударил коллегу пострадавшего и скрылся.

Обоим правоохранителям потребовалась медицинская помощь. По факту происшествия возбудили уголовное дело.