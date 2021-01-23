На Художников девушка стреляла из окна по прохожим

В Петербурге в Выборгском районе молодая девушка начала стрелять в сторону остановки из окна дома. 23-летняя девушка целилась в людей.

Прибывшая на место полиция выяснила, что девушка стреляла из пневматического оружия, находясь в гостях в жилом доме 27/1 на 4 этаже. Установить причину этого поступка пока не удалось и девушку передали в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, в квартире нашли много иного оружия. Например, топор, две гранаты и два детонатора, автомат, кастет, 16 ножей и семь мачете.