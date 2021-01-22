На Художников неизвестный стрелял по остановке из окна

Жители Выборгского района испугались, когда услышали стрельбу из окна одного из домов. Очевидцы сообщили о происходящем сотрудникам правоохранительных органов.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, 21 января полицейские получили сообщение о стрельбе из квартиры дома №27 по проспекту Художников. Неизвестный стрелял по остановке общественного транспорта.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они установили квартиру, их которой производились выстрелы. У стрелявшего было обнаружено пневматическое оружие и 2 учебных гранаты РГД-5 и Ф-1.