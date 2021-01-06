"Мост глупости" добавил себе ещё одну жертву

"Мост глупости" снова прибавил количество своих жертв, теперь 199-ое по счёту грузовое транспортное средство не смогло пройти. В новом 2021-ом году шестого января пришлась первая жертва на этот мост.

Об очередной аварийной ситуации на мосту проинформировали в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "ДТП и ЧП".

Мост находится на территории развязки на улице Труда и Софийской, Ленсоветовской улиц. В очередной раз под "мостом глупости" застряло грузовое средство перевозки, газель не смогла проехать под мостом, так как это считается низким автомобильным проездом.

Комментаторы сообщества шутят в комментариях под постом об очередном инциденте на этом мосту: "Там пора уже толпой стоять. С шарами, цветами и журналистами. Накроем поляну и будем ждать 200-го!".